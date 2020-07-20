«واشنطن بوست»: مجمع حمدان الرياضي رائد عالمياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في قسم الأخبار الدولية بموقعها الإلكتروني صورة الأنشطة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي الذي كان في مقدمة المنشآت التي استأنفت فيها الأنشطة الرياضية بناء على قرار مجلس دبي الرياضي، لتصبح إمارة دبي من أوائل المدن حول العالم التي تسمح بعودة النشاط الرياضي فيها.

وكانت دبي في مقدمة المدن التي رصدتها صحيفة «واشنطن بوست» ضمن موضوع «ما أعيد فتحه وما لا يزال مقيداً في 16 مدينة حول العالم»، وأبرزت الصحيفة قدرة إمارة دبي على تطبيق كافة معايير السلامة، لتكون النموذج المثالي بين أكبر مدن العالم من خلال الإجراءات التي وضحتها الصورة في مجمع حمدان الرياضي، وتضمن الموضوع صوراً من الإجراءات المطبقة في أشهر مدن العالم وهي: بكين، برلين، دبي، هونغ كونغ، لندن، مدريد، مكسيكو سيتي، موسكو، نيروبي، نيودلهي، باريس، ريودي جانيرو، روما، سيؤول، طوكيو، تورنتو.

وذكرت الصحيفة في الموضوع «أنه لم تكن هناك استراتيجية مشتركة عندما بدأت جائحة كوفيد 19 بالانتشار، وينطبق الشيء نفسه في جميع أنحاء العالم على خطط عودة النشاط مرة أخرى من عمليات الإغلاق، تختلف الأولويات والوتيرة حول كيفية إعادة فتح الأنشطة التجارية والمدارس والمطاعم وكل شيء آخر وضعت له قيود لمحاربة انتشار الوباء، واعتمدت بعض الدول جدولاً زمنياً سريعاً، فيما كان البعض الآخر أكثر حذراً، ولا تزال هناك أماكن تحاول التقليل من منحنى العدوى. ويحتفظ مراسلو واشنطن بوست والمساهمون في 16 مدينة ببطاقة قياس الأداء بشأن ما عاد».

ويعد مجمع حمدان الرياضي من أهم المنشآت الرياضية، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية عام 2010، ليكون تحفة معمارية رائعة حظيت بإشادة الكثير، ويعد أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة 56,031 متراً مربعاً، وقد زود بأحدث التقنيات العالمية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50م، مسبح غطس 25م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، كالكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها، وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15000 متفرج، وعلى المدى البعيد، سيصبح مجمع حمدان الرياضي أهم مركز رياضي للألعاب داخل الصالات المغلقة في الشرق الأوسط.

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