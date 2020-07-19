شاهد .. مواجهة تاريخية في جزيرة النزال بابوظبي

المصدر: تقرير- عماد الدين إبراهيم

خطفت سلسلة المنافسات الحماسية في (جزيرة النزال) التي تقام في جزيرة ياس بأبوظبي اليوم نزالا تاريخياً غير مسبوقا في نزالات البطولة التي نظمت في الشرق الأوسط وجمع بين البرازيلي ديفيسون فيجريدو والأمريكي جوزيف بينافيدز في وزن الذبابة.

وكانت النهاية اشبه بالضربة القاضية في الملاكمة والاستسلام في الجوجيتسو عندما نجح المقاتل البرازيلي ديفيسون فيجريدو في انهاء النزال بحركة خنق احترافية اذهلت الحضور وحكم الجولة الذي سارع بانهاء النزال حفاظا على حياة المقاتل الأمريكي جوزيف بينافيدز.

وكانت المنافسات قد انطلقت ببطولة “يو إف سي 251" التي استضافتها الجزيرة يوم السبت 11 يوليو، وفاز فيها المقاتل النيجيري الأمريكي كامارو عثمان، بلقب وزن الوسط على خورخي ماسفيدال، وتلاها بطولات "ليالي القتال" التي أقيمت يوم الأربعاء 15 يوليو، وسيكون آخرها يوم السبت الموافق 25 يوليو.

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