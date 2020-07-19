الشارقة يجري فحوصات طبية للاعبي اليد والسلة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أجرى لاعبو الشارقة بفرق الرجال والشباب لكرة اليد ورجال كرة السلة، أول من أمس فحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بمنطقة الشارقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بالصالة الرياضية بالنادي.

وتأتي هذه الفحوصات في إطار تحضيرات إدارة الألعاب الجماعية للوقوف على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وفق الإجراءات الاحترازية والتوجيهات والضوابط الصادرة من اللجنة العليا للأزمات والكوارث، للحفاظ على سلامة وصحة جميع منتسبي النادي، ومن أجل تجهيز اللاعبين للعودة للتدريبات من جديد استعداداً لاستئناف منافسات موسم 2019- 2020 ولاستحقاقات الموسم الجديد.

حيث ينطلق موسم كرة اليد الجديد 2020- 2021، في 4 سبتمبر المقبل، بين الشارقة والوصل، والتي من المقرر تتويج الشارقة فيها بدرع الدوري، بعد حصوله على دوري كرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

أما دوري رجال كرة السلة، فسيتم استكمال مبارياته للموسم 2019 - 2020 ابتداءً من 11 سبتمبر، حيث يخوض الشارقة تجمع نصف النهائي بنظام دوري من دور واحد، لتحديد طرفي المباراة النهائية، والموسم الجديد للعبة 2020- 2021، سيبدأ يوم 16 أكتوبر المقبل.

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