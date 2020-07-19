400 مشارك في سباق «ياس مول» المجتمعي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، سباق «ياس مول» المجتمعي للجري برعاية «محاربو الإمارات»، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي التي تقام بشعار «لياقتك في أبوظبي»، وسط أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في ظل المرحلة الحالية.

وانطلقت أولى فعاليات السباق في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 400 مشارك، ولثلاث مسافات رئيسة وهي: 2.5 كم بمشاركة 107 متسابقين، و5 كم وشهدت تفاعل 161 متسابقاً إلى جانب مشاركة 132 متسابقاً، في سباق 10 كم.

وأسفرت نتائج السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم «إناث» عن فوز البريطانية جابرييل هول بالمركز الأول وقطعت مسافة السباق في زمن 10:33 دقائق، فيما فاز بفئة «الرجال» الأردني فادي العجاوي محققاً 08:57 دقائق، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5 كم «إناث» البريطانية ياسمين بيتمان في زمن 22:27 دقيقة، وحقق المركز الأول في فئة الرجال الأسترالي ديفيد جون محققاً زمناً قدره 18:03 دقيقة. وفي سباق 10 كم فازت اللبنانية كريستال فغالي بالمركز الأول محققة زمناً قدره 48:02 دقيقة، كما فاز المغربي عادل الحنيفي بالمركز الأول للرجال بزمن 34:23 دقيقة.

تأكيد

وأكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة والوصول إلى 400 مشارك - وهو الحد الأقصى لعدد المشاركين في السباق - دليل على تفاعل مجتمع أبوظبي مع السباقات المجتمعية التي ينظمها المجلس أبوظبي الرياضي بأهداف نشر الممارسات الرياضية الإيجابية والحد من المعوقات الصحية، وجعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، مبيناً أهمية السباق كونه الأول بعد إعلان المرحلة الثانية من استئناف النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي.

وقال الهاشمي: «سعداء بالنجاحات الكبيرة التي حققها السباق وخصوصاً بعد فترة طويلة من التوقف، وسط اتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين على حد سواء».

وأشار الهاشمي إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي حرص على تنظيم السباق في معلم بارز في جزيرة ياس، وهو ياس مول الذي يعد من أهم وجهات التسوق لعموم فئات المجتمع والزوار في الإمارات، مضيفاً: نقدم الشكر لـ«محاربو الإمارات» الراعي الرئيسي للسباق، وندعو جميع فئات المجتمع للمشاركة في سباقاتنا القادمة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي «لياقتك في أبوظبي» عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

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