«آسيوي الشطرنج» ينظم دورة تأهيل المنظمين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي للشطرنج واتحاد الشطرنج في سلطنة عُمان، انطلقت الدورة الدولية لتأهيل المنظمين في رياضة الشطرنج أونلاين بمشاركة قياسية لـ44 إدارياً رياضياً ودارساً من 14 دولة وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس تطبيق زووم وبث مباشر على قناة عُمان للشطرنج عبر يوتيوب لتحقيق الاستفادة القصوى لأكبر شريحة ممكنة من المعلومات في هذا المجال من مختلف الدول العربية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بجهود الاتحاد العُماني للشطرنج برئاسة أحمد البلوشي وجهود المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، مثمناً المشاركة الكبيرة لـ44 دارساً من 14 دولة عربية ما يدعم جهود الاتحاد الآسيوي لإعداد وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية في الدول الأعضاء قي المنطقة الآسيوية الأولى لدول غربي آسيا وكافة الدول والكوادر العربية.

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