الجودو يشارك في مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل منتخب الجودو مشاركته في مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي لعام 2020، المقام تحت شعار «لياقتك في أبوظبي» والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك ضمن مبادرات المجلس الرياضية لتحفيز مختلف فئات المجتمع في أبوظبي التي تحث على المشاركة المجتمعية والتفاعل مع تلك البرامج لتعزيز نمط الحياة المثالية ورفع مستويات الوعي بأهمية الرياضة في تحسين المناعة واللياقة لجميع المراحل العمرية.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو أن برنامج المشاركة الصيفية الذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد يشتمل على عده فقرات رياضية وثقافية ومجتمعية والتدريب عن بعد بعدما تم تقسيم مشاركة الاتحاد خلال أيام الأحد والأربعاء للجودو والخميس للمصارعة، وتم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للمسابقة الثقافية للجودو، من خلال عدة حلقات تدور حول طرق الإحماء في الجودو والتدريب عن بعد باستخدام الأدوات المختلفة ومن دون مشاركة زميل آخر تنفيذاً للتوجيهات الصحية، ويعد ذلك ضمن استعدادات منتخب الجودو.

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