80 % تخفيضاً في ميزانية الأولمبياد الشتوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الذي عقد عن بُعد.

وشهد الاجتماع إعلان اللجنة الأولمبية الدولية عن انخفاض بنسبة 80 % في موازنة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة 2026، وأعربت 15 لجنة أولمبية عن رغبتها في استضافة الألعاب.

وأعلنت الأولمبية الدولية، عن انتخاب جون كوتس، وسير ميانغ نائبين للرئيس، وميكاليا كوجوانغو جورسكي وويثرن كأعضاء بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، كما أضافت خمسة أعضاء جدد لعضويتها بدلاً عن أعضاء أكملوا نوبة عملهم أو بلغوا السن المحددة. ومع هذه الانتخابات، ارتفع تمثيل الإناث في المجلس التنفيذي إلى 33.3 في المائة، إضافة إلى النائبة الأولى للرئيس، أنيتا دي فرانتز.

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