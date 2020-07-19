انطلاق دورة الأولمبياد الخاص للسباحة اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق اليوم، وعلى مدى يومين «عن بُعد»، أعمال الدورة التدريبية الدولية، لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بدعم الأولمبياد الخاص الدولي، والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة وبتنظيم إماراتي، وتقام الدورة تجهيزاً لعدد من المدربين للعمل في مجال الأولمبياد الخاص، استعداداً للألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا عام 2023.

وتبدأ الدورة في يومها الأول بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول، أما المحاضرة الأولى في اليوم الثاني فتتناول التحليل الفني لطرق السباحة، بينما ستكون المحاضرة الثانية عن قانون السباحة وتنظيم المسابقات بالمسابح والمياه المفتوحة، والتي يقدمها المحاضر الإماراتي فيصل درويش.

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