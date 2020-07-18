150 لاعباً في بطولة معسكر الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح أبناء الإمارات في لفت الأنظار والفوز بأغلب المراكز الأولى في بطولة معسكر الجوجيتسو التنشيطية التي أقيمت اليوم في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي على هامش المعسكر المغلق للأندية المحترفة واللاعبين الهواة بفندق نادي ضباط القوات المسلّحة.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركة قوية ومنافسات مثيرة من 150 لاعباً من مختلف الفئات، رسموا جميعاً لوحة الإبداع في تلك المنافسات القوية التي كشفت عن وجوه شابة جديدة تملك كل مقومات التميز، وتفوق خلالها أبطال الإمارات في المهارات والإعداد البدني القوي.

وحظي المشاركون في المعسكر التدريبي الصيفي الذي نظمته مجموعة «الرؤية العالمية» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو بفرصة المنافسة في البطولة، والتي استقبلت لاعبين من مختلف درجات الأحزمة ضمن عدة فئات الأوزان، وثلاثة تصنيفات رئيسية اشتملت على الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والرجال (فوق 18 عاماً).

وظهر الجميع بمستوى عالٍ من المنافسة بين اللاعبين الصاعدين والمحترفين في الدولة، وكذلك من أندية العين وبني ياس والجزيرة والوحدة والظفرة.

وتألق اليوم من لاعبي الإمارات كل من: هزاع البحري، وحمد الشحي، ومحمد العولقي، وعمر السويدي، ومهدي العولقي، وعلي الغيثي، ومحمد السويدي، كما تألق من المقيمين: كريم طبارة من لبنان، وزغير نزارباييف وعبدالملك ألبيكوف من كازاخستان، ومحمد عبدالراشيدوف في فئاتهم المختلفة.

وأكد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة معسكر الجوجيتسو كانت منصة مثالية لجميع اللاعبين من كافة الفئات والأعمار والأوزان، وقال: «شهدنا اليوم أداءً متميزاً على البساط يدفعنا للشعور بالثقة، لا سيما في ظل جهودنا لإعداد اللاعبين لاستئناف موسم المنافسات الأسبوع المقبل بالجولة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة. وحرص الفريق الفني لدينا على متابعة تطور أداء اللاعبين عن كثب خلال المعسكر، ومثّلت هذه البطولة فرصة مميزة بالنسبة لنا لاختبار اللاعبين تحت ضغط التدريبات اليومية المكثفة وضمن بيئة تنافسية قوية، ومن أهم النتائج الإيجابية التي خرجنا بها من هذه البطولة ظهور مجموعة من المواهب الصاعدة التي سيكون لها مستقبل مشرق في اللعبة، وستثري قائمة المنتخبات الوطنية.

وأوضح المنهالي أن الاتحاد يحرص على منح عشاق الجوجيتسو فرصة التنافس في عدد كبير من البطولات التي تقام في بيئة آمنة وفقاً لأعلى المعايير التي تضمن سلامة جميع المشاركين. ويعكس الأداء الراقي والمهارة التي أظهرها اللاعبون على البساط الجهود التي نبذلها في الاتحاد لإعدادهم بالشكل المناسب للتحديات المقبلة.

ونجح الأخوان محمد ومهدي العولقي في تقديم أداء استثنائي في البطولة متجاوزين جميع المنافسين. ويؤكد مهدي العولقي لاعب نادي بني ياس أن البطولة التنشيطية والمعسكر الصيفي بشكل عام أقيما في توقيت مثالي، حيث يستعدون حالياً للمشاركة في الجولة الأخيرة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وكل اللاعبين ينظرون إلى الذهب، مشيراً إلى أنه يشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مبادراته وجهوده وخططه المستدامة، التي قادت نجوم الإمارات إلى منصات التتويج الدولية.

وأظهرت البطولة كذلك أن الشقيقين كريم وجاد طبارة من المواهب الصاعدة، حيث يتطور مستواهما بشكل متسارع.

ويقول كريم إن عشقه للجوجيتسو نابع من تأثره بشقيقه ووالده ووالدته الذين يحبون هذه الرياضة، وإن الإمكانات التي تتمتع بها الأندية والأكاديميات في الدولة والمدربين الأكفاء وجهود الاتحاد كفيلة بتهيئة المناخ الأمثل لإنتاج النجوم والأبطال العالميين.

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