منافسات مثيرة في «آسيوية الشطرنج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، تتواصل الإثارة في منافسات بطولة آسيا الفردية لكبار السن رجال وسيدات فوق 50 و 65 عاما بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وأكد الخبير العالمي الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ورئيس حكام البطولة، أن البطولة تقام عبر الإنترنت من خلال موقع تشيس دوت كوم وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا ( كوفيد 19) وأنه تتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزام اللاعبين بتفعيل تطبيق زووم الذي يقوم بتشغيل كاميرا الحاسوب اللاب توب أو الهاتف الذكي لإظهار بث مرئي مباشر للاعبين خلال المسابقات.

وفي بطولة فوق 50 سنة تأهل إلى النهائي كل من الأردني مروان عبودي 6 نقاط والعراقي محمد علي الكناني 5 نقاط بعد حصولهما على المركزين الثاني والثالث في البطولة.

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