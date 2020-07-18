450 شوطاً للفطامين في شارة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

شهدت مختلف ميادين الهجن بالدولة، أمس، منافسات الأسبوع الثالث من شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، التي تختتم بالأسبوع الرابع والأخير يوم الجمعة المقبل 24 يوليو الجاري.

وأقيمت المنافسات التي خصصت لفئة الفطامين على مدار 450 شوطاً، في مختلف ميادين الهجن بالدولة، بواقع 15 شوطاً في كل من الميدان الثلاثين، ولمسافة 1.5 كلم، حيث شهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن.

وعلى أرضية ميدان الوثبة حصلت «الشاهينة» لعامر مصبح بن جويرب المنصوري على لقب الشوط الأول في المنافسات والمخصص للأبكار، فيما توج «الشارد» لمحمد علي بن رصاص المنصوري بناموس الشوط الثاني المخصص للفطامين الجعدان، بينما فازت «الملكة» لصالح حمد اليحافي بلقب الشوط الثالث، و«مياسة» لراشد بن خدوم السالمي، بالشوط الرابع.

نجومية

وفي ميدان أبوسمرة، خطفت «الشاهينية» نجومية الميدان في الشوط الأول لتهدي مالكها سعيد سالم دريش العامري المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 2:13 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «مناور» لحمد سعيد الكتبي، محققاً المركز الأول والناموس في زمن قدره 2:11 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثالث إلى «ريمة» لمحمد سالم النيادي بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 2:13 دقيقة، وانتزع «شاهين» لأحمد مبارك الشامسي ناموس الشوط الرابع بزمن قدره 2:11 دقيقة، واستطاعت «شديدة» لعبدالله مبارك الأحبابي الفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت قدره 2:11 دقيقة.

تفوّق

وعلى أرضية ميدان السمحة كانت «الذهبية» لمحمد مطر الرميثي على موعد مع الناموس بعد أن حققت المركز الأول بتوقيت 2.13 دقيقة، فيما انتزع «الواعي» لأحمد مطر الرميثي لقب الشوط الثاني للفطامين الجعدان، بينما شهد ميدان سيح صبره فوز «الشاهينية» لعبيد ناصر المنصوري بالشوط الأول للأبكار، و«مذخور» لنفس المالك بالشوط الثاني المخصص للجعدان.أما ميدان الخزنة للهجن فقد شهد تتويج «الشاهينية» لخليفة أحمد عبيد السويدي بناموس الشوط الأول للفطامين الأبكار، وحلت «انتباه» لسالم معيوف الدرعي في المركز الأول في مستهل أشواط الفطامين في ميدان الرقيعات.

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