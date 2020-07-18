«الحمرية» ينظم دورة للرياضات البحرية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

شارك لاعبو نادي الحمرية بجانب أطفال من المشاركين في ملتقى الحمرية الصيفي السادس والعشرين الافتراضي الذي نظمه النادي في دورة تدريبية في الرياضات البحرية في إطار ما يوليه نادي الحمرية من اهتمام كبير بالأنشطة البحرية.

وتعد المحاضرة الرياضية في الأنشطة البحرية واحدة من البرامج التأهيلية التي يهدف إليها النادي في ظل إدراجه للرياضات المائية وتوفر لديه مركز للتدريب الشاطئي في الحمرية بهدف التدرج في عودتها مع عودة كافة الرياضات وفتح المجال لممارسة الرياضات المائية. وأشار حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية إلى أهمية محاضرة الأنشطة البحرية بهدف إكساب اللاعبين والمشاركين الثقافة الرياضية الخاصة بممارسة تلك الرياضية والتي يوليها نادي الحمرية الأهمية .

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