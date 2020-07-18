الحوسني يشارك في «مؤتمر الأمناء العرب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات إلى جانب اكثر من خمسين أميناً عاماً يمثلون الاتحادات الرياضية العربية لمختلف الرياضات بمؤتمر الأمناء العامون للاتحادات الرياضية العربية الذي أقيم أول من أمس «عن بعد».

وتقدم الاتحاد العربي للدراجات بعدد من التوصيات للمؤتمر من أهمها رفع توصيتين للإدارة المختصة بجامعة الدول العربية للطلب من وزراء الرياضة العرب باستمرار تقديم الدعم المالي لجميع الرياضات ، وكذلك إنشاء مضامير ومسارات وخطوط سير مخصصة لممارسة هواة ولاعبي الدراجات الهوائية لرياضتهم بصورة آمنة.

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