ميسي يطالب بالتغيير في برشلونة

المصدر: مدريد - أ ف ب

دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول من أمس، إلى عملية «نقد ذاتي» شاملة في صفوف ناديه برشلونة، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لصالح الغريم ريال مدريد، مطالباً بالتغيير في السياسات وفي طريقة التعامل مع البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتلقى النادي الكاتالوني المتوج بطلاً لليغا في الموسمين الماضيين، خسارة بنتيجة 1-2 أمام ضيفه أوساسونا في المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الأخيرة، بينما تغلب ريال على مضيفه فياريال بالنتيجة ذاتها، ليحرز اللقب الرابع والثلاثين في تاريخه.

وقال ميسي، قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم ست مرات، في تصريحات بعد المباراة لقناة «موفيستار»، «لم نكن نتوقع ولم نكن نرغب في إنهاء الأمور بهذه الطريقة، لكن ذلك يختصر إلى حد كامل عامنا».

وتابع «كنا فريقاً غير منتظم إلى حد كبير، ضعيفاً جداً، يخسر في الندية وفي الرغبة، يتلقى الأهداف بسهولة».

وأضاف «خسرنا العديد من النقاط حيث لم يكن يجب أن نخسرها. ريال مدريد قام بالكثير من العمل، لم يخسر أي مباراة منذ العودة (بعد توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد)، لكننا أيضاً سهلنا مهمته».

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أن على ناديه «القيام بعملية نقد ذاتي تبدأ من اللاعبين، لكن عملية نقد ذاتي شاملة. ريال يستحق الفوز بكل المباريات، لكننا برشلونة وعلينا واجب الفوز بكل المباريات».

وحذر ميسي من أنه «في حال واصلنا بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جداً علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا (تعادل في ذهاب ثمن النهائي مع نابولي الإيطالي 1-1). تأكد الأمر اليوم بالنسبة إلى الليغا، لكن يجب أن يحصل تغيير في العمق أذا أردنا أن نقاتل من أجل دوري الأبطال، وإلا سنخسر المباراة ضد نابولي أيضاً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز