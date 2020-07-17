هاميلتون يطارد «جائزة المجر»

المصدر: (بودابست - وكالات)

بعد أيام من فوزه في النمسا، يعود البريطاني لويس هاميلتون إلى واحدة من حلباته المفضلة بعد غدٍ عندما يخوض جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

يستعدّ هاميلتون لحلبة ضيقة ومتعرّجة في هنغارورينغ الواقعة على بعد 25 كيلومتراً من بودابست، وعينه هذا الموسم على لقب سابع في بطولة العالم لمعادلة رقم الأسطورة ميكايل شوماخر.

وبعد تتويجه سبع مرات في المجر، سيعادل سائق مرسيدس الأحد رقم شوماخر بحال تتويجه للمرة الثامنة في سباق واحد، على غرار ما قام به «البارون» الألماني في حلبة ماني كور الفرنسية بين 1994 و2006.

وقال هاميلتون «عندما أتذكر الأرقام التي حققها ميكايل، لا يزال هذا الأمر يذهلني».

تابع «لطالما أحببت المجر. بودابست ومونتريال هما الأفضل بالنسبة لي. هي حلبة يتألق عليها عادة (فريق) ريد بول، لذا لن تكون الأمور سهلة».

في المقابل، يسعى الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن إلى قيادة ريد بول لكسر احتكار مرسيدس مطلع الموسم، في ظل تتويج الفنلندي بوتاس في الجولة الأولى وهاميلتون في الثانية.

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