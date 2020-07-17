«عالم دبي للرياضة» أجواء رائعة تكسر حرارة الصيف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد ملاعب عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر على التوالي إقبالاً كبيراً من عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين يتوافدون يومياً للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تكسر حرارة الصيف، والمشاركة في الحدث الرياضي الصيفي الأكثر شهرة، والذي يستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

ويتوافد العديد من نجوم الرياضة المحليين والدوليين على عالم دبي للرياضة، لمتابعة الأنشطة التي تقام داخل القاعات المكيفة، التي تتضمن 23 ملعباً، وتستضيف 8 ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.

وتابع اللاعب الإماراتي قيس عمر الشبيبي نجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي لكرة السلة التدريبات التي تقام في ملاعب كرة السلة، حيث شجع اللاعبين على مواصلة التدريب، ودعا الجميع لممارسة الرياضة والنشاط البدني مع تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

كما تقدم بالشكر إلى مركز دبي التجاري، ومجلس دبي الرياضي على تنظيم مثل هذا الحدث الرائع في فترة الصيف، التي يهرب الجميع فيها من حرارة الطقس، ليكون منصة تجمع عشاق الرياضة، وتتيح لهم الفرصة للتدريب وسط أجواء باردة في عز الحر، ويساعدهم على تحسين مستوياتهم في فترة توقف النشاط الرياضي.

وأشاد قيس الشبيبي بالإجراءات الاحترازية المطبقة في عالم دبي للرياضة، ومن أهمها تحقيق التباعد الاجتماعي بين كل المشاركين والملصقات الموجودة على الأرضيات وعلى الحوائط، كما يوجد تعقيم في كل مكان، وأشاد أيضاً بالتزام جميع المشاركين، حيث أثبت الجميع أنهم مسؤولون.

شكر

كما زار اللاعب الدولي فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية عالم دبي للرياضة، وأعرب عن سعادته بعودة الحياة إلى النشاط الرياضي، وقال: «نحن سعداء للغاية بعودة النشاط الرياضي وعودة التدريبات المكثفة للمراحل السنية، الذين توقفوا لفترة طويلة عن التدريب بسبب الظروف الحالية، ونشكر مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري على مجهوداتهم ودعمهم الكبير للرياضة والرياضيين في ظل هذه الظروف القهرية.

كما أشكرهم على التزامهم بالإجراءات الاحترازية، التي كانت أكثر شيء لفت انتباه الجميع في عالم دبي للرياضة، فالمنظمون يطبقون كل الإجراءات الوقائية بداية من قياس الحرارة إلى وجود المعقمات والتباعد الاجتماعي والمتابعة الحثيثة من قبلهم على لبس الجميع للكمامات».

ويعد فادي الخطيب أسطورة حية في كرة السلة اللبنانية، العربية، الآسيوية والدولية، فقد فاز في بطولة لبنان 10 مرات مع ثلاثة أندية، وفاز ببطولة آسيا 4 مرات، وبطولة العرب 4 مرات، وشارك في بطولة العالم 3 مرات، وفي بطولة آسيا للمنتخبات 6 مرات وحل 5 مرات في التشكيلة المثالية للبطولة أعوام 2001، 2005، 2007، 2009 و2017.

كما تألق في البطولات الدولية الودية ككأس ستانكوفيتش، التي استضافها ملعب النادي الرياضي عام 2010، وتوج بلقبها منتخب الأرز، بعد أن فاز على اليابان في النهائي، وحل في العام ذاته في المركز الثالث ببطولة إيفيس بيلسين.

ولعب الخطيب مع أندية الحكمة اللبناني، الاتحاد حلب السوري، وبلو ستارز اللبناني، نادي شيركاسي الأوكراني، والرياضي بيروت اللبناني، ونادي الشانفيل اللبناني، ونادي عمشيت اللبناني، وناديي فوشان لونغ لايونز وفوجيان ستورجيونز الصينيين، ونادي الهومنتمن اللبناني، ويلعب فادي الخطيب حالياً مع نادي الشانفيل اللبناني، وقاد فادي منتخب اللبناني للتأهل إلى كأس العالم أكثر من مرة.

وتتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، كما توفر الأكاديميات الرياضية المشاركة في الحدث مخيّمات التدريب الصيفية. ويمكن الوصول إلى القاعات، من خلال مدخل مباشر من شارع المستقبل يسهم في تسهيل حركة الزوّار ويتوفر موقف سيارات منفصل.

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