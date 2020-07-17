منتخب اليد يتطلع إلى «مونديال الناشئين»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

يسعى منتخب ناشئي كرة اليد تحت 18 عاماً، إلى التأهل لمونديال اليونان 2021، حيث يشارك في تصفيات قارة آسيا، التي تحتضنها مدينة الماتي في كازاخستان، خلال الفترة من 24 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2020، بمشاركة 16 منتخباً، تتأهل منها أربعة منتخبات إلى المونديال.

وكان مقرراً أن تجري التصفيات خلال الفترة من 15 ولغاية 26 أغسطس 2020 في كازاخستان، وتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد في دول العالم، وسيبقى احتمال تأجيل البطولة أو إلغائها وارداً في ظل الأوضاع الصحية، التي يعيشها العالم في هذه الفترة، بسبب جائحة «كورونا»، والذي تسبب في تأجيل العديد من البطولات القارية والأنشطة التابعة للاتحاد الآسيوي للعبة.

محطة مهمة

وكان اتحاد كرة اليد قد اعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين للبطولة، وأكد محمد شريف عبد الله نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات أن التدريبات ستبدأ «عن بُعد» في أغسطس المقبل، على أن تنتقل إلى التدريبات المجمعة وفقاً للأوضاع الصحية وجاهزية الصالات.

وأضاف شريف أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة لهذه المجموعة من اللاعبين، كون المنتخب يضم عناصر من منتخب الأشبال المطعم بالعديد من الناشئين، ضمن خطة طموحة للاتحاد طويلة الأمد لبناء منتخب مستقبلي، بجانب وجود رغبة قوية من اتحاد اللعبة باستضافة التصفيات بعد المقبلة في الإمارات، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، ولتكون بمثابة العبور إلى المونديال.

35 لاعباً

وأوضح شريف أن مدرب المنتخب قاسم عاشور قد اختار 35 لاعباً من فئتي الناشئين والأشبال، يمثلون القائمة الأولية للمنتخب، بمن فيهم المجموعة، التي سبق لها اللعب في بطولة البحر المتوسط والبطولة العربية للمدارس، وكأس الإمارات، والتي تملك خبرة وحساسية المباريات، بالتالي لن يتم حسم القائمة إلا بعد تحديد ظروف اللاعبين.

ونوه شريف وفق خطة مدرب المنتخب بأن التجمعات ستكون أسبوعية للاعبين، بحيث يتم تجميعهم أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ولن تتوقف التدريبات حتى موعد السفر للبطولة، مع الترتيب مع الأندية، بمشاركة اللاعبين في مباريات المسابقات المحلية، من أجل استمرار تجهيز اللاعبين بالمباريات.

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