جراحة للسائقة البريطانية ليج

المصدر: (لندن - وكالات)

قالت السائقة البريطانية كاثرين ليج أمس إنها ستخضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الساق اليسرى بعد تعرضها لحادث خلال تجارب الاستعداد لانطلاق موسم السباقات الأوروبية في لوكاستيليه الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل.

وتنافس ليج مع فريق ريتشارد ميل الذي يعتمد على العنصر النسائي فقط وأصيبت خلال الحادث أول من أمس بكسر في الرسغ الأيمن أيضا بعد خروج سيارتها عن المضمار واصطدامها بأحد الحواجز. وقال منظمو السباق في بيان إن ليج لم تفقد وعيها بعد الحادث ونقلت بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى.

وقالت ليج : «شكراً جزيلاً لجميع من شارك في الاهتمام بي.. أقدر كثيراً جهودكم وكل ما قمتم به لإخراجي بأفضل طريقة ممكنة». وأضافت «سأخضع لعملية جراحية في الساق اليسرى وسأطلعكم على المستجدات».

وبدأت الفرق المنافسة التجارب استعداداً للسباق الأول الذي سيقام في حلبة بول ريكار بعد غد بعد تأجيل انطلاق الموسم بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

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