التونسي لزاز يدخل تاريخ «الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

واصلت بطولة «جزيرة النزال» للفنون القتالية المختلطة «يو أف سي» التي تحتضنها العاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 24 يوليو الجاري، إثارتها مع فعاليات الجولة الثانية التي أقيمت أول من أمس ، وشهدت العديد من النزالات القوية بين مجموعة من أقوى المقاتلين في البطولة التي تحظى بمتابعة عالمية.

وشهدت منافسات الجولة الثانية تحقيق التونسي منير لزاز إنجازاً هو الأول من نوعه دخل به تاريخ بطولة «يو أف سي»، كأول مقاتل تونسي وعربي المولد والنشأة يحقق انتصاراً في نزال احترافي في البطولة بعدما تمكن من الفوز على منافسه الغاني عبد الرزاق حسن بقرار تحكيمي بالإجماع، في وزن خفيف المتوسط، في واحدة من أكثر مواجهات «جزيرة النزال» تشويقاً، ليرفع علمي تونس والإمارات خلال إعلانه الفوز بالنزال، وهو النزال التاسع له في مسيرته مقابل خسارة وحيدة.

وقال منير لزاز عقب فوزه بالنزال: أفضل أن أكون الفائز غير المتوقع بالنزال، وأن أحظى بفرصة لاستعراض مهاراتي، وعندما تغلب منافسي علي في الجولة الأولى، صممت على تقديم أداء أفضل ونجحت في إخماد عزيمته بالركلات، وتفادي ضرباته، والركلات العالية والمنخفضة، وبالفعل أظهرت قدراتي الدفاعية والهجومية بشكل جيد.

صعوبة

وأضاف: رغم صعوبة المواجهة كنت أؤمن بأن النزال لا يختلف عن أي نزال آخر، والابتعاد عن الضغط النفسي في ظل قوة المنافس، ومحاولة الاستمتاع بما أقوم به، أحب هذه الرياضة، وأعشق رؤية العزيمة في أعين منافسي داخل الحلبة، وقلت في السابق أن هذه اللعبة تعتمد على المهارات النفسية بامتياز، فربما تكون أفضل من حيث القوة أو الناحية الفنية، ولكن رغبتي بالفوز وتصميمي منحاني القدرة على التفوق في النهاية. وفي النزال الرئيس نجح الأمريكي كالفن كاتار في الفوز على مواطنه دان إيج بالنقاط، ليتوج بلقب وزن الريشة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز