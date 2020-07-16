الأولمبياد الخاص يطلق برنامجاً افتراضياً للريشة الطائرة

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي البرنامج الصيفي الافتراضي لرياضة «الريشة الطائرة» لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، وذلك بتنظيم مشترك بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبرنامج وقت الريشة بدبي وبرعاية الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

ويستمر البرنامج لمدة 5 أسابيع، حيث يتم تقديم حصص «افتراضية» تتضمن مهارات رياضة الريشة الطائرة، وتدريبات بدنية متنوعة يقوم أصحاب الهمم من الرياضيين بممارستها داخل المنزل خلال الموسم الصيفي.

وقال جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة والأمين العام للاتحاد العربي، أنه تم حجز أماكن التدريب، ويتم بث مباشر للحصص الافتراضية من ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين من قبل برنامج وقت الريشة.

موضحاً أن رياضة الريشة الطائرة لها فوائدها السحرية كونها تحد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وتحسن المرونة وبنية العضلات، لأن اللعبة تنطوي على كثير من الإطالات، وهو ما يعني أنها تعزز مرونة كفاءة الجسم، فضلاً عن أنها تُشَغِّل كثيراً من العضلات الأساسية.

كما أشار إلى أن لاعبي الأولمبياد الخاص، يستطيعون من خلال هذه الرياضة، إظهار ما يتميزون به من توافق عضلي عصبي بين حركة العين واليد، إضافة إلى اللياقة البدنية وقوة التحمل، والوعي في التحرك وأخذ المراكز المناسبة، كما أنه يتعين على اللاعبين في هذه الرياضة أيضاً مواجهة التحديات المتمثلة في سرعة رد الفعل والتحرك، وقوة التحمل.

وأضاف جعفر إبراهيم، أنه تم تصميم المحتوى التدريبي الذي سيتم تقديمه خلال تلك الحصص لكي يتناسب مع كافة الأعمار السنية ومستويات اللياقة المختلفة من مشارك إلى آخر.

وتدعو مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كل الرياضيين بالمجتمع من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية أو شركائهم من غير التحديات الذهنية وأسرهم ومن المهتمين برياضة الريشة الطائرة للمشاركة في البرنامج الصيفي والذي يبث حصصه الافتراضية عبر برنامج «زووم» وكذلك عبر منصات برنامج «وقت الريشة دبي» والاتحاد العربي للريشة الطائرة لتعلم مهارات بسيطة داخل المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية والحفاظ على نمط حياة صحي ورياضي.

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