كاتار يهزم دان ايج في المواجهة الرئيسية لمنافسات "جزيرة النزال"

المصدر: وام

أكد المصارع كالفن كاتار أنه سعيد للغاية بالفوز على دان ايج في النزال الرئيسي من منافسات الليلة الثانية لجزيرة النزال المقامة حاليا في المنطقة الآمنة بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي بتنظيم مشترك من دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، ومنظمة" يو إف سي" العالمية للفنون القتالية المختلطة.

وقال كاتار بعد النزال الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم وحقق فيه الانتصار بقرار الحكام"أبوظبي وجهة رائدة استثنائية أثبتت كفاءتها في استضافة وتنظيم النزالات والفعاليات الكبرى "موجها الشكر للعاصمة الإماراتية التي أتاحت لهم الاحتفال بعودة النزالات من جديد بعد فترة توقف طويلة.

وقال إنه " مستعد للنزال في أي مكان وأي زمان وأي منافس".

وعن المكاسب التي حققها واستراتيجيته في النزال قال" كنت في قمة نشاطي، وتمكنت من ممارسة تدريبات اللياقة بشكل جيد. كانت الجولات الخمس فرصة مهمة على طريق الفوز بالحزام، وتأكيداً على استعدادنا لخوض نزالات من خمس جولات. وكان لابد من إنهاء النزال في وقت قصير لكي لا نسمح لمنافسي بإطالة وقت النزال. ولذا قررت أن أسيطر على النزال منذ بدايته، والحفاظ على الهيمنة لأطول فترة ممكنة، وقد التزمت بتوجيه اللكمات السريعة ونجحت بتحقيق الفوز".

وأضاف:" كانت يده اليُمنى تسدّد ضربات قوية لي، ونال أنفي نصيبه منها مرة. ولا بدّ أن تتعرّض للكثير من اللكمات الموجعة في مباراة تدوم 25 دقيقة. لكنني شعرت بأنني أصبته أكثر. ولو خضنا مزيداً من الجولات، كنت سأفوز في النهاية. إلا أن منافساً كهذا يدفعك للقتال بكل ما تملك من قوة. إنه منافس صعب.

وفي نزال ثاني مثير فاز المصارع جيمي ريفييرا على كودي ستامان بقرارات الحكام، وأكد ريفييرا انه يحب إتقان عمله، ولا يرضى إلا بالفوز، وانه حتى عندما يحقق الفوز يراجع أداءه بشكل مستمر، ويرى أنه كان بإمكانه أن يؤدي أفضل. وقال:" كان الفوز صعباً، إذ كان منافسي على الاستعداد للنزال، ولم تكن لياقتي بمستواها المطلوب، ولكنها فرصة متميزة وكان عليّ اغتنامها وخوضها. لقد عدت بناء على طلب من "يو إف سي". وأنا سعيد حقاً لهذه الدعوة والفرصة. كنت بعيداً عن أجواء المنافسة لمدة عام، وتعرضت للكثير من الحوادث المؤسفة.. كنت أستعد لخوض نزال في فبراير، ولكنني عانيت جداً من إصابة في ديسك الرقبة، لقد كانت 2020 سنة صعبة بالنسبة لي ولعائلتي. كان اليوم أفضل يوم لي في هذا العام ، ولا شك أنني كنت أرغب بتقديم أداء أفضل. ولكنني أعتبر مجرد العودة للمنافسات فرصة جيدة، وأودّ أن أوجه الشكر ل" يو إف سي".

وفي نزالات نفس الليلة فاز منير لزيز على عبدالرزاق الحسن بقرار الحكام، وتغلبت تايلا سانتوس على مولي ماك ، وكما فاز جاك شور على آرون فيليبس في مباراة وزن الديك بحركة إخضاع في الدقيقة 2:29 من الجولة الثانية..

وتعلبت ليانا جوجوا على ديانا بيلبيتا في مباراة وزن الذبابة سيدات بحركة إخضاع في الدقيقة 2:43 من الجولة الأولى، وفاز جاريد جوردون على كريس فيشجولد في مباراة وزن الريشة بقرار الحكام بالإجماع، وتجاوز مودستاس بوكوسكاس منافسه أندرياس ميشيليديس في مباراة وزن خفيف الثقيل بالضربة القاضية الفنية في الدقيقة الخامسة من الجولة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز