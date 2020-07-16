إقبال كبير على ملاعب عالم دبي للرياضة

المصدر: وام

تشهد ملاعب عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر على التوالي إقبالًا كبيرًا من عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين يتوافدون يوميًا للاستمتاع بأجواء الحدث الرياضي الصيفي الأكثر شهرة والذي يستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

ويتوافد العديد من نجوم الرياضة المحليين والدوليين على عالم دبي للرياضة لمتابعة الأنشطة التي تقام داخل القاعات المكيفة التي تتضمن 23 ملعبًا وتستضيف 8ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتابع اللاعب الإماراتي قيس عمر الشبيبي نجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الإماراتي لكرة السلة التدريبات التي تقام في ملاعب كرة السلة حيث شجع اللاعبين على مواصلة التدريب ودعا الجميع لممارسة الرياضة والنشاط البدني مع تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

كما زار اللاعب الدولي فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية عالم دبي للرياضة وأعرب عن سعادته بعودة الحياة إلى النشاط الرياضي .

وتتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، كما توفر الأكاديميات الرياضية المشاركة في الحدث مخيّمات التدريب الصيفية.. ويمكن الوصول إلى القاعات من خلال مدخل مباشر من شارع المستقبل يُساهم في تسهيل حركة الزوّار ويتوفر موقف سيارات منفصل.

وتلتزم كل لعبة رياضية بالإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من حكومة دبي، لضمان الحفاظ على استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام.

ويلعب عالم دبي للرياضة دورا كبيرا كفعالية رياضية صيفية تقام داخل القاعات في أمان تام ولها أهمية وفائدة كبيرة للمجتمع من خلال تقديمه عددا من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة، مع مشاركة مجموعة من المؤسسات التدريبية الرائدة في الإمارات، منها أكاديمية لاليجا، وأكاديمية IFA لكرة القدم، وتنس 360، وجي فورس، وأكاديمية بروفيشنال سبورتس "PSA" وأكاديمية دبيكا للريشة الطائرة، وشوتنج ستار، وأيضاً تشامبس أهد "Champsahead" .

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