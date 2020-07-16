عيسى هلال طيار يحلق في سماء «الشارقة الرياضي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

على مدى عامين، وتحديداً في مايو 2018، نجح عيسى هلال الحزامي في وضع بصمة مميزة على مهمته كأمين عام لمجلس الشارقة الرياضي، مما أهله لتولي منصب رئيس المجلس في يوليو 2020، ليكون أول أمين عام يتقلد هذا المنصب الرفيع في المجالس الرياضية الثلاثة، وهذا ليس بمستغرب على قيادي خريج مدرسة الملاعب الرياضية.

حيث مارس لعبة السلة في صفوف الشارقة والمنتخب الوطني لسنوات طويلة امتدت لربع قرن من الزمان، حيث كان لاعباً يشار إليه بالبنان والتميز في اللعبة التي يمارسها، كما كان نموذجاً للاعب المجتهد والمتميز دراسياً، ولم تشغله ممارسة السلة عن دراسته الشرطية.

حيث تخرج طياراً مروحياً في وزارة الداخلية، من عام 1986 حتى تقاعد وهو برتبة عميد في 2006، ثم بدأت خطوات طموحه الإداري، حيث تولى مهمة مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، مما صقل خبراته الإدارية وحسن التعامل مع العديد من القضايا الاستراتيجية.

وبعد أن ودع العمل في تلك المهمة الوطنية، اتجه إلى العمل الإداري الرياضي، فأسندت له مهمة عضوية مجلس الأمناء لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وبعد استقالة عبد العزيز النومان تم تكليفه بمهمة أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

وخلال فترة العمل التي لم تتجاوز العامين نجح في تكوين فريق عمل احترافي ولأول مرة تشارك إمارة الشارقة بثلاثة فرق في دوري المحترفين، كما تم تكليفه برئاسة مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، ثم تمت مكافأته بمنصب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لتكون محطة انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل للرياضة بالإمارة.

تهنئة

قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، التهنئة إلى عيسى هلال الحزامي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، معبراً عن فرحة أسرة كرة السلة بهذه الثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو حاكم الشارقة باعتبار أن الحزامي كان عضواً بارزاً وفعّالاً في مجلس إدارة اتحاد السلة لسنوات عدة ولاعباً مميزاً في صفوف نادي الشارقة والمنتخب الوطني، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

تاريخ

من جهته، قدم أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، التهنئة إلى عيسى هلال الحزامي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن الاختيار صادف أهله، وخطوة رائعة من أجل رياضة متميزة خلال المستقبل القريب، لا سيما وأن الحزامي صاحب تاريخ كبير من التميز في عالم الرياضة سواء لاعباً مع نادي الشارقة والمنتخب الوطني أم إدارياً في العديد من المناصب والتي أبلى فيها البلاء الحسن، متمنياً له ولمجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي التوفيق في كل الخطوات المقبلة.

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