«دبي الرياضي» ينظم المنتدى الدولي لرياضة المرأة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي صباح الأربعاء المقبل المنتدى الافتراضي لرياضة المرأة، الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويقام تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، وتشارك فيه عدد من القيادات الرياضية النسائية المحلية والدولية، وعدد من الرياضيات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية.

وتتحدث في الجلسة الأولى من المنتدى موزة إبراهيم السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وتتحدث في الجلسة الثانية الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بدبي.

وتشارك في الجلسة الثالثة المنتدى كل من لورا ستيفاني جورج أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ولاعبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم سابقاً، التي لعبت مع أندية عدة، منها باريس سان جيرمان وليون الفرنسيين ونادي بايرن ميونيخ الألماني، وزارت لورا جورج مجلس دبي الرياضي في وقت سابق مترأسة وفد الاتحاد الفرنسي، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات ووضع البرامج المشتركة لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في أندية دبي.

تميز

كما تتحدث في الجلسة الثالثة البطلة الأولمبية التونسية إيناس بوبكري الحاصلة على الميدالية البرونزية في رياضة المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، والفائزة بجائزة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتعد إيناس بوبكري من النماذج المميزة للمرأة الرياضية العربية.

كما تسهم في تشجيع الرياضيات على التميز، فهي أول رياضية عربية، تحقق ميدالية في المبارزة منذ بداية المشاركات العربية في الأولمبياد، وتملك خبرة كبيرة وإنجازات متعددة، حيث تأهلت مؤخراً إلى أولمبياد طوكيو، وتسعى للفوز بميدالية أولمبية جديدة، وتعتبر بوبكري من الرياضيات العربيات الواعدات، وتملك العديد من الألقاب القارية على مستوى أفريقيا والعرب وألعاب البحر المتوسط.

إضافة إلى كونها بطلة تونسية بامتياز، وتشارك أيضاً في الجلسة اللاعبة الإماراتية نادية خديم قائدة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل الرياضي بدبي.

وتتحدث في الجلسة الرابعة ندى عسكر المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ود. ميّ جابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

كما تشارك في المنتدى روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة مديرة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وتدير الجلسات الإعلامية فرح سالم. وأتاح مجلس دبي الرياضي الفرصة للراغبين في متابعة جلسات المنتدى، عبر التسجيل في برنامج «زووم» من خلال الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yNRae2QiREqgNNUe8nzJVQ.

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