«فزاع لأصحاب الهمم» باكورة بطولات 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم خلال اجتماعه، الذي عقده، أول من أمس، عبر تنقية الاتصال المرئي، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد على اختيار الاتحادات الدولية لبطولات فزاع، لانطلاقة روزنامة بطولات «أصحاب الهمم» 2021، والتي تقام اعتباراً من يناير المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ما يؤكد مكانة الإمارات ودبي في الخريطة العالمية.

ووجه النادي رسالة شكر مصورة إلى خط دفاعنا الأول باسم «أصحاب الهمم» تثميناً لجهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس «كورونا»، والعمل للحد منه بتضحيات كبيرة، من أجل المحافظة على صحة الجميع. كما وافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص لبطولات فزاع لوضع البرامج الخاصة لجميع البطولات، والتواصل مع الجهات الخارجية لتحقيق الأهداف المنشودة، التي أقيم من أجلها هذا الحدث العالمي المهم.

مستقبل

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي أن المجلس قرر استمرار خلوة بطولات المستقبل التحدي والفرص والطموح، وتشكيل فرق للعصف الذهني خصوصاً أنها تتضمن العديد من المحاور الخاصة بالتطوير والفنيات والتسويق والإعلام، من أجل الوصول إلى الاستراتيجيات الخاصة ببطولات المستقبل، التي تصب في مصلحة هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع.

وأشار العصيمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً استضافة بطولة العالم للقوس والسهم دبي 2021، وبرنامج النشاط الصيفي للنادي، الذي انطلق في الخامس من يوليو الحالي، ويستمر حتى الثالث والعشرين منه، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 164 من الجنسين خلال الأسبوع الأول عبر تقنية الاتصال المرئي تم تقسيمهم إلى 13 فريقاً من مختلف الإعاقات.

موضحاً أن النشاط الصيفي يضم 195 برنامجاً وورشاً تدريبية و45 متطوعاً ومتطوعة، والذي يشتمل على 7 رحلات افتراضية و5 عروض سينمائية و22 برنامج مهارات يدوية وفنية ودورات تدريبية.

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