1 أكتوبر انطلاق موسم التنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل 2021-2020، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل، وبأجندة جديدة سيتم اعتمادها وفقاً لتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، بحيث يضم عدداً من البطولات وفقاً للخطة الفنية للاتحاد، بالتعاون مع المجالس الرياضية، وعدداً آخر من البطولات الدولية، وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس.

أكد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن اللجان العاملة في الاتحاد أنجزت استعداداتها بشكل استباقي، وبما يليق والنقلة النوعية لتنس الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز