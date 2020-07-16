40 حكماً في تدريبية «عربي الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينظم الاتحاد العربي للدراجات غداً، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، الدورة التدريبية العربية الثانية لحكام الدراجة الجبلية، التي تقام تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات ويشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسيحاضر اللبناني فاتشيه زادوريان وهو من حكام النخبة الحاصلين على شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات، ويستمر برنامج الدورة لثلاثة أيام، لينتهي بإجراء اختبار لتحديد من يجتاز من المشاركين الدورة بنجاح، حيث يشارك فيها عدد 40 حكماً من الجنسين يمثلون 17 اتحاداً وطنياً عربياً للدراجات.

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