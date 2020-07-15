شباب الإمارات يعتذر عن "آسيوية" اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد إقامة البطولة الآسيوية الـ 17 للشباب، بمشاركة 13 منتخباً وغياب منتخب الإمارات، خلال الفترة من 6 لغاية 15 أكتوبر 2020 في مدينة شيراز الإيرانية، من أجل تأهل أربعة منتخبات إلى مونديال المجر 2021، ومن المقرر أن تُجرى مراسم القرعة سبتمبر المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالكويت في حال التأكد من إقامة البطولة في موعدها ومقرها المحدد.

ويبقى احتمال تأجيل البطولة أو تغيير البلد المستضيف وارداً بصورة كبيرة، في ظل الأوضاع الصحية، التي يعيشها العالم في هذه الفترة، بسبب جائحة وباء فيروس «كورونا»، والذي تسبب في تأجيل العديد من البطولات القارية، والأنشطة التابعة للاتحاد الآسيوي للعبة.

وكان محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات قد أعلن سابقاً الاعتذار عن عدم المشاركة في هذا الحدث الآسيوي، بسبب عدم الرؤية الواضحة المسبقة عن موعدها، حيث كان من المفترض أن تقام في أغسطس، وتم تأجيلها لأكثر من مرة، إضافة إلى أن معظم لاعبي منتخب الشباب هم من مواليد 2000 و2001، التي ستضعهم ضمن قوائم الملتحقين بالخدمة الوطنية، وانتهاء بالأوضاع الصحية في إيران، وصعوبات التنقل والسفر، رغم أن المنتخب قد شارك ببطولة كأس الإمارات بالموسم في بادرة مبكرة للمشاركة بهذه البطولة.

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