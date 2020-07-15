"المبارزة" ينظم معسكرا افتراضيا للاعبي الأولمبياد المدرسي

المصدر: وام

أعلن مجلس إدارة اتحاد المبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إقامة معسكر تدريبي "عن بعد " للاعبي المبارزة أعضاء فريق الأولمبياد المدرسي خلال شهر يوليو الجاري لمدة أسبوعين اعتباراً من 19 وحتى 30 يوليو الجاري.

ويشرف على المعسكر مدربو منتخب الإمارات للمبارزة المدرب شريف محمود لسلاح سيف المبارزة "الإبيه"، والمدرب أسامة عادل لسلاح الشيش الفلوريه وتنضم إليهم في الأسبوع الثاني من المعسكر المدربة ريهام حسين لتدريب الفتيات ..ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المعسكر أكثر من ثلاثين لاعبا ولاعبة من لاعبي الاولمبياد المدرسي والأندية ومراكز المبارزة.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص واهتمام مجلس إدارة الاتحاد لإقامة الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على المستوى المهاري والفني والبدني لأبناء الإمارات لاعبي منتخبات المبارزة، من البنين والبنات، خاصة النشء والبراعم، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تنظيم دورة تدريبية عن بعد خلال شهر أغسطس المقبل لمدرسي التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة عدد مدربي المبارزة في المدارس، ونشر رياضة المبارزة في جميع مدارس الدولة وسيتم تنظيم هذه الدورة لمدة أسبوع من 23 حتى 30 أغسطس المقبل ومن المتوقع أن تضم أكبر عدد من مدرسي التربية الرياضية في مدارس الدولة، لتأهيلهم للعمل كمدربين للعبة المبارزة بمشروع الاولمبياد المدرسي.

وقالت: "ستقام دورة المدربين والمدرسين على فترتين صباحية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، تعقبها فترة راحة، على ان تستأنف المحاضرات في الفترة المسائية اعتبارا من الواحدة حتى الثانية والنصف بعد الظهر، ومن المتوقع مشاركة جميع مدربي ومدرسي التربية الرياضية بالمدارس".

وأضافت: أن برنامج الدورة يتضمن تعريف المدربين والمدرسين بأساسيات وفنيات رياضة المبارزة، وطرق الهجوم والدفاع، والأساليب السليمة للتقدم والتراجع بالسيف أمام الخصم، والجمل الفنية والتحكيمية التي يتعلمها الطالب او اللاعب، وكيفية إدارة المباريات، وأنواع المبارزة وهي الايبيه والفلوريه والسابر، والفرق بين كل نوع والآخر، وكيفية تحكيم المباريات بالأجهزة الكهربائية واللمسات الالكترونية التي يحرزها اللاعب في المباريات، والملابس التي يجب على اللاعب أن يلتزم بها، ودور المدرب في رفع مستوى لاعبيه في التدريبات والمباريات ..ويشرف على هذه الدورة كل من المدربين شريف محمود وأسامة عادل مدربي المنتخبات الوطنية للمبارزة.

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