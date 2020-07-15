دبي تستضيف دورة تأهيل مدربي الأولمبياد الخاص العرب 19 و20 يوليو

المصدر: وام

يستضيف مركز إعداد القادة في دبي يومي 19 و20 يوليو الجاري دورة التأهيل والتطوير لمدربي السباحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف رفع كفاءتهم في مجالي التدريب وتنظيم المسابقات والأحداث الرياضية وذلك بتنظيم مشترك بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، واتحاد الإمارات للسباحة، والاتحاد العربي للسباحة، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص.

تستهدف الدورة التي تقام "عن بعد" تجهيز وإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل في مجال الأولمبياد الخاص، استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا عام 2023 وتعد السباحة من أبرز الرياضات التي تشهدها .

و بمجرد فتح باب التسجيل للدورة كان هناك إقبال كبير من المدربين و المدربات و الإداريين في الامارات، ومصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والكويت، والبحرين، و ليبيا ، وتونس ، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا ، والسودان، وسلطنة عمان.

وأكد الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورات التي انطلقت على المنصة الافتراضية بتقنية " زووم" استثمارا للمرحلة الحالية التي شهدت توقف النشاط الرسمي للبطولات والأحداث.. مشيرا إلى أنه تم اختيار السباحة نظرا لاتساع رقعتها وزيادة عدد ممارسيها في مختلف الدول.

وقال: " ترتكز مسابقات السباحة على مجموعة من الأساليب حيث يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات تناسب اللاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة وتسمح لهم بالتدريب والتسابق في أداء المهارات الأساسية للرياضات المائية.. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة.. و تتضمن سباقات السباحة الحرة و الظهر لمسافة 25 مترا و الطفو، والسباحة بمساعدة.

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