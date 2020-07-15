منتخب الجودو الإماراتي يشارك في البطولة "الافتراضية" الخليجية لـ" الكاتا"

المصدر: وام

وافق اتحاد المصارعة والجودو الإماراتي على المشاركة في بطولة " الكاتا" الاستعراضية "الايقاع الحركي" الافتراضية لرياضة الجودو المقرر إقامتها "عن بعد" باستخدام وسائل الاتصال المرئي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الإتحاد في رد رسمي بالموافقة على رسالة اللجنة الأولمبية الوطنية التي ستشرف على تنظيم الحدث أن تلك المشاركة ستحقق عدة أهداف في وقت واحد في مقدمتها التواصل بين لاعبي دول الخليج والاطمئنان على جاهزيتهم للأحداث المقبلة عند استئناف النشاط، واختبار مدى استفادتهم من التدريبات التي ظلت تجري عن بعد لفترة طويلة وفي الوقت نفسه ضمان سلامتهم و وقايتهم من الإصابة في هذه الأوضاع الصحية التي تتطلب الحرص والحذر وتوفير التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

من ناحيته أكد ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أن المنتخب بدأ تدريباته عن بعد على الفور بإشراف الجهاز الفني لاختيار اللاعبين المرشحين لخوض تلك البطولة، وسيكمل جاهزيته في الفترة المقبلة لخوض تلك البطولة وفقا للائحة الفنية التي حددت شروط المنافسات وطريقة اللعب.

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