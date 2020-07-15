«محاربي الإمارات» 31 الجاري في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

تنظم «بالمز الرياضية» النسخة الـ12 من بطولة «محاربي الإمارات» 31 يوليو الجاري بصالة «جوجيتسو أرينا» في العاصمة أبوظبي خلال حدث سيكون الأكبر والأعم في تاريخ البطولة حتى الآن.

وستقام النسخة الجديدة بدون جماهير، وسيخضع كافة المشاركين إلى 3 فحوصات كوفيد 19 منفصلة بالإضافة إلى قضاء فترة عزل صحي قبل المشاركة. وأكد فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، حرصهم على الإجراءات الصحية وسلامة الجميع بالتماشي مع التعليمات بشأن جائحة كورونا.

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