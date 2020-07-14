تعرف على الموعد الجديد لألعاب التضامن الإسلامي

المصدر: وام

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الموعد الجديد لانطلاق الألعاب لتقام خلال الفترة من 10 - 19 سبتمبر من العام المقبل 2021 بمدينة قونية.

جاء ذلك في خطابٍ رسمي تلقته اللجنة الأولمبية الوطنية من اللجنة المنظمة للدورة، والذي أشار إلى تأجيل الموعد نظراً للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما تبعها من إعادة جدولة مواعيد انطلاق كبرى المحافل والأحداث الرياضية، بعد أن تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو 2020" لتقام في العام المقبل 2021 خلال نفس الفترة المحددة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وأوضح الخطاب أنه تم إعادة النظر في الأمر والتنسيق بين اللجنة المنظمة للدورة ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ليتم اختيار الموعد الجديد للدورة .

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