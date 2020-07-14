«الأولمبية» تشيد بإنجاز الملاكمة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشادت اللجنة الأولمبية الوطنية، بجهود اتحاد الإمارات للملاكمة، التي أدت إلى تصدره للتصنيف العربي ودول غرب آسيا على مستوى القارة الآسيوية، التي تعد أقوى قارات العالم في اللعبة، حيث تضم 7 من أهم 10 منتخبات مصنفة على المستوى العالمي. فقد احتلت الإمارات المركز الـ 15 على المستوى القاري، وذلك بعد أن كثف الاتحاد من مشاركاته، وأحرز العديد من الميداليات.

وكذلك نجاحه في استضافة بطولات آسيوية.وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية، أن الإمارات، وبعد هذا الإنجاز، تسعى في المرحلة المقبلة لأن تكون ضمن أفضل 10 دول في آسيا.

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