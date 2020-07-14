«البارالمبية الآسيوية» تستعد لعودة النشاط

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية أن اللقاءات والاجتماعات مستمرة بشكل يومي «عن بُعد» مع اللجان البارالمبية الوطنية الآسيوية في مختلف دول القارة، حيث تم الاجتماع حتى الآن مع 15 دولة في مناطق مختلفة بآسيا لعودة النشاط في بلادهم، ومتابعة حصول الرياضيين على الرعاية الصحية اللازمة عند الضرورة، وتجاوز آثار العارض الصحي العالمي.

وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: من خلال تلك الاجتماعات اكتشفنا أن تحديات كل دولة تختلف عن الدولة الأخرى، ومن جانبنا نقوم بتوفير الإرشادات اللازمة للعودة الآمنة.

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