10 آلاف فحص «كورونا» في «جزيرة النزال»

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

أشعلت مباراة الليلة الافتتاحية من فعاليات «جزيرة النزال» من يو إف سي الحماس لدى الجمهور والمنظمات الرياضية في العالم، ليس فقط لأهميتها من الناحية الرياضية، بل لجهة إدارة تنظيمها والأمان، الذي رافقها في ظل الأزمة الصحية الراهنة، التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) العالمية.

قبل انطلاق المباريات، شهدت «جزيرة النزال» سلسلة من التدابير الوقائية الصارمة، شملت إجراء ما يزيد على 10.000 اختبار (كوفيد 19) بمعدّل اختبار واحد للفرد كل 72 ساعة، وذلك لضمان خلو الجزيرة من أية إصابات محتملة. وتستضيف المنطقة الآمنة في الجزيرة، جميع طاقم يو إف سي بالإضافة إلى فريق العمل طوال فترة الحدث.

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