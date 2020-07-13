أول لاعب سلة ألماني إلى شباب الأهلي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

نجحت شركة شباب الأهلي للألعاب الجماعية في التعاقد مع العملاق الالماني لكرة السلة مايك زاكير جون "30 سنة" والذي يبلغ طوله 2:10 متر، ويعد زاكير جون اضافة قوية لسلة شباب الأهلي وهو أول محترف ألماني في ملاعب كرة السلة بالدولة.

ويلعب في مركز الوسط وسبق له اللعب لمنتخب بلاده وشارك في نهائيات أمم أوروبا 2013، وبدأ مشواره مع اللعبة رسمياً مع نادي تي بي بي ترير من 2007 حتى 2012.

وسبق لشباب الأهلي استقطاب أول مدرب كرة سلة في الدولة هو الألماني بيتر شومرز الذي حقق نجاحات كبيرة مع الفريق على الصعيدين المحلي والخليجي.

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