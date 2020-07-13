«الدراجات» يُهدي «دبي الحرة» قميص الطواف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

استقبل صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بسوق دبي الحرة، وشنيد السباعي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، مديرة طواف دبي النسائي الدولي، حيث قدمت نورة الجسمي قميص الطواف إلى صلاح تهلك، ونقل تحيات وشكر وتقدير مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار إلى إدارة سوق دبي الحرة على التعاون الإيجابي. كما أعرب صلاح تهلك عن سعادته بمبادرة اللجنة المنظمة للطواف، وحرصها على تقدير وتكريم سوق دبي الحرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز