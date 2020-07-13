انطلاقة مثيرة لفعاليات «جزيرة النزال»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

احتفظ النيجيري كامارو عثمان بلقب بطولة العالم (يو إف سي) للفنون القتالية المختلطة في وزن خفيف المتوسط، التي انطلقت بالعاصمة أبوظبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، ضمن فعاليات «جزيرة النزال» التي تستضيفها العاصمة، وتستمر حتى 24 يوليو الجاري.

وأثبتت أبوظبي نجاحها مرة أخرى في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى بتنظيم فعاليات «جزيرة النزال»، التي تضم أبرز نجوم العالم في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، ووسط إجراءات احترازية شاملة، حيث خضع أكثر من 1500 شخص من القيمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة، للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا».

وجاءت المواجهات في بداية انطلاقة الفعاليات قوية وحافلة بالإثارة رغم إقامة الفعالية من دون حضور جماهيري.

وفي النزال بين عثمان وماسفيدال، تفوق الأول بالنقاط بإجماع الحكام الثلاثة، حيث أشاد النيجيري بعد فوزه بمنافسه، مشيراً إلى أنه «أثير ضجيج كبير حول تحضيره في فترة قصيرة، لكن كل هؤلاء المنافسين يتحضرون لمواجهة شخص واحد هو أنا».

نجاح

ونجح الروسي بيتر يان في إلحاق الهزيمة بالمقاتل البرازيلي خوسيه ألدو، بعد مباراة غاية في القوة والإثارة، ليتم إعلانه بطلاً جديداً في وزن الديك لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث لا يوجد بطل لهذا الوزن قبل هذا النزال منذ اعتزل البطل الأمريكي هنري سيهودو. وشهد النزال بين المقاتلة الأمريكية روز ناماجوناس التي نجحت في تحقيق الفوز بقرار الحكم واستعادة لقبها المفقود في وزن القشة أمام البطلة العالمية البرازيلية جيسيكا أندرادي، التي نجحت في خطف اللقب منها خلال مواجهة سابقة، لتثأر روز من هزيمتها السابقة.

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