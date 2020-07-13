منتخب الملاكمة يشارك في «دولية إسبانيا»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة أن المشاركة في بطولة آسيا في الهند، خلال شهر نوفمبر المقبل على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة، نظراً لأهميتها كونها بطولة قارية من ناحية، ولأنها مؤشر لقياس مستوى اللاعبين قبل خوض منافسات جولة باريس التأهيلية لأولمبياد طوكيو، مشيراً إلى أن المنتخب سيتجمع قريباً، ثم يدخل معسكراً مغلقاً بعد تحديد موعده، يليه السفر إلى إسبانيا في أكتوبر المقبل، للمشاركة في بطولة دولية ودية استعداداً للبطولة الآسيوية.وقال الشبلي: بالنسبة لبرنامج منتخب السيدات فإنه مرتبط بمنتخب الرجال، لأن بطولة آسيا ستقام للرجال والسيدات، وكذلك بطولة إسبانيا الدولية الودية سنشارك فيها للرجال والسيدات، كما أن الجولة التأهيلية في باريس للجنسين أيضاً، ونحن سعداء بأن تكون الإمارات صاحبة الريادة في تأسيس أول منتخب نسائي في منطقة الخليج.

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