دورة تدريبية للريشة الطائرة البارالمبية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق، اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة البارالمبية «المستوى الدولي الأول»، ضمن سلسلة الندوات والدورات التدريبية الافتراضية «عن بُعد»، التي ينظمها الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا عبر منصته الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة، والتي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية وزيادتها، ونشر لعبة الريشة الطائرة البارالمبية بين جميع أفراد دول غرب آسيا.

وتشهد الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة إقبالاً متزايداً من الدراسين، حيث سارعت اللجان البارالمبية المختلفة من دول منطقة غرب آسيا والدول العربية على التسجيل فور فتح باب التسجيل، وشهدت الدورة تسجيل نحو 250 متدرباً من 14 دولة عربية.

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