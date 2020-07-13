إلغاء مهرجان البطولات العربية للدراجات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر الاتحاد العربي للدراجات في اجتماعه الثاني لهذا العام، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، عدم إقامة مهرجان البطولات العربية للدراجات المسندة للاتحاد المصري للعبة، وبطولة كأس الاتحاد العربي للدراجات المسندة للاتحاد السعودي للعبة، وذلك بسبب المعوقات الكثيرة، التي خلفتها أزمة تفشي جائحة (كوفيد 19) ، على أن تعطى الأولوية في إقامة البطولات للعام المقبل للاتحادات المستضيفة ذاتها لها هذا العام ما لم تعتذر عنها.

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