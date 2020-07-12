«الجوجيتسو» يواصل المعسكر الصيفي

المصدر: أبوظبي- وام

يواصل المعسكر التدريبي الصيفي لعشاق الجوجيتسو، تحت إشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو فعالياته في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة بأبوظبي.

وتشكل أنشطة المعسكر- التي انطلقت في الخامس من يوليو الجاري- فرصة استثنائية للتدرّب في صالة رياضية حديثة مع نخبة من نجوم الجوجيتسو بالدولة، تحت إشراف رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، مع توفير إمكانية التواصل الدائم مع مجموعة من أشهر المدربين في الدولة.

ونظراً للإقبال الكثيف على المشاركة في المعسكر من قبل محبي هذه الرياضة بدءاً من سن 14 عاماً فما فوق، أعلن القائمون على المعسكر عن استكمال عملية التسجيل في المرحلة الأولى، وتأجيل جميع الطلبات الجديدة إلى المرحلة الثانية في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من المعسكر في 25 يوليو، والذي يستضيف 62 لاعباً من أعضاء المنتخب الوطني والهواة، الذين يتخذون الخطوة الأولى في مسيرتهم الرياضية، ويشرف فنياً على المعسكر الصيفي سبعة مدرّبين بينهم خبير في القوة والتكيّف، ومتخصص في العلاج الطبيعي.

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