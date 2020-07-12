176 مشاركاً في «آسيا للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا الفردية لكبار السن (رجال وسيدات) للشطرنج تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة من 25 دولة آسيوية، وتستمر منافساتها حتى 21 يوليو الجاري.

وأوضح مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي ورئيس فريق التحكيم في البطولة، أن منافسات البطولة سوف تقام عبر الإنترنت «عن بعد» من خلال موقع «تشيس دوت كوم» العالمي، وستتم مراقبة اللاعبين المشاركين من خلال إلزامهم بتفعيل تطبيق «زووم» .

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