«الجودو» يعتمد ملاعب بطولات الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي- وام

اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الملاعب، التي ستقام عليها مسابقات الجودو لموسم 2020 ـــ 2021، والتي تضم 11 بطولة لمختلف الفئات العمرية، حيث تحدد لانطلاقتها يوم 23 أكتوبر المقبل على ضوء البرمجة الجديدة.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 سيشهد انطلاقة النسخة الأولى لبطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007 ـــــــ 2008 والشباب مواليد 2003، 2001 ــــــــ 2002، وذلك بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي.

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