«الترايثلون» تطلق البرنامج الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت جمعية الإمارات للترايثلون البرنامج الصيفي المنوع، ويشمل النشاط الصيفي خمس ألعاب هي المرونة والسباحة والدراجات الهوائية والجري واليوغا وتمارين التقوية الخاصة بلعبة الترايثلون، وسيكون البرنامج عن طريق الاتصال المرئي عن بعد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة 45 دقيقة.

ويهدف البرنامج إلى جذب أكبر شريحة من ممارسي رياضات الترايثلون، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرار ممارسة الرياضة عن بعد خلال فترة الإجازة الصيفية، تحت إشراف مدرب متخصص معتمد لكل لعبة، لتقديم الدعم والمتابعة للاعبين خلال التدريبات والمنافسات التي سيشهدها البرنامج لشحذ همم المشاركين، وكانت جمعية الترايثلون سباقة في استمرار التدريبات بمشاركة عدد كبير من اللاعبين عقب توقف النشاط الرياضي.

وذلك من خلال التدريبات والسباقات الافتراضية التي أقامتها على مدار الأشهر الماضية وشهدت مشاركة واسعة من الدول العربية كافة سواء على مستوى الأفراد أو الأسر الرياضية التي تم تخصيص سباق متفرد وغير مسبوق لها.

إلى جانب تنظيم سباقات خاصة لأصحاب الهمم، ويأتي البرنامج الصيفي المنوع تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة خالد الفهيم، في ضرورة استمرار نهج الجمعية إعلاء قيمة ممارسة الرياضة في كل الظروف، وعدم التوقف والاستفادة من التكنولوجيا لخدمة الرياضيين كافة، ويمكن للراغبين في المشاركة بالبرنامج الصيفي بالدخول على صفحات جمعية الترايثلون في كل وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيل.

من ناحية أخرى أعلنت الجمعية عن فتح باب التسجيل للحصول على عضوية الجمعية، لكل الرياضيين الممارسين للعبة مجاناً، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري ولمدة شهرين، وقدمت الجمعية منحة لكل المشاركين الجدد، وهي الحصول على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة مع بطاقة عضوية إلكترونية للمشاركة في كل أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي الجديد. (التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للجمعية).

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