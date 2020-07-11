«الأجسام» يدعو للاستفادة من الصالات الرياضية

المصدر: دبي: فائز بجبوج

ناشد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الأسرة الرياضية من أندية ومنتخبات وأفراد الاستفادة من البنى التحتية المميزة المتوفرة في الدولة، وأبرزها الصالات الرياضية المكيفة، والتي تتمتع بمواصفات عالمية، وذلك للاستعداد للموسم المقبل من الاستحقاقات المرتقبة، بعد تعذر إقامة المعسكرات التدريبية خارج الدولة لصعوبة السفر، بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيدا 19)، تزامناً مع العودة للنشاط الرياضي، ووفقاً للتوصيات التي أصدرتها الجهات المسؤولة.

جاء ذلك خلال تفقد وفد من اتحاد بناء الأجسام ضم كلاً من أحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات، والماس موسى البلوشي بطل العالم، وعضو لجنة العلاقات العامة عبد الله إسماعيل للصالات الرياضية، ضمن توجهات أسرة بناء الأجسام لتقديم المشورة البدنية لدعم الرياضة الإماراتية.

وأوضح أحمد جوهر أنه وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تتطلع أسرة بناء الأجسام للقيام بدور يهدف للمساهمة باستعادة الرياضة الإماراتية مكانتها المعهودة، مؤكداً أن ما تتمتع به المرافق الرياضية في الإمارات وتحديداً صالات بناء الأجسام يمكنها أن تساعد الرياضيين على التدرب بقوة وتعويض جزء كبير من اللياقة البدنية، التي انخفضت بسبب تعليق الأنشطة الرياضية.

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