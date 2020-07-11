اتحاد الجودو يعتمد ملاعب بطولات الموسم الجديد

المصدر: وام

اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الملاعب التي ستقام عليها مسابقات الجودو لموسم 2020 -2021، والتي تضم 11 بطولة لمختلف الفئات العمرية، حيث تحدد لانطلاقتها يوم 23 أكتوبر القادم على ضوء البرمجه الجديدة .

ومن المنتظر أن تكون البداية مع إقامة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الأشبال والشباب التي تقرر إقامتها في مدينة خورفكان، فيما سيكون يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر موعدا لإقامة بطولة كأس السفير الياباني السنوية للناشئين مواليد تحت 2005.

وهناك بطولة آخرى للشباب تحت 21 وما دون الرجال بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي ترجمة للتعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم، لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد بمدينة بني ياس في أبو ظبي.

كما تقرر إقامة بطولة اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر في مدينة خورفكان لحذب الجماهير والتعريف بفنون اللعبة، واشراك الأندية في مثل تلك المناسبات الوطنية الغالية، أما عن أول بطولة في العام الجديد فهي الجولة الاولى من دوري أبطال الإمارات لفردي الشباب التي ستقام بصالة المزهر الرياضية في دبي يوم الجمعة الموافق 15 يناير القادم.

وتحتضن نفس الصالة يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجولة الأولى من دوري زايد لفردي الناشئين، فيما ستشهد صالة نادي اتحاد كلباء يوم 12 فبراير اقامة الجولة النهائية من دوري أبطال الامارات لفردي الشباب، بينما تقام الجولة الختامية لدوري زايد لفردي الناشئين بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية وذلك يوم 26 فبراير.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 سيشهد انطلاقة النسخة الأولى لبطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001،2002،2003 ، وذلك بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن آليات التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، وأنه سيحدد لاحقا مكان إقامة انطلاقة منافسات البطولة التاهيلية للأولمبياد المدرسي المقرر في يومي الجمعة 2 ابريل للأدوار التمهيدية، و 9 إبريل للادوار النهائية.

واضاف أنه تم تحديد يوم الجمعة الموافق 28 مايو موعدا لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة للجودو التي تقرر أن تقام في ضيافة الشارقة، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد والمجالس الرياضية والأندية الأعضاء بما يخدم رياضة الإمارات.

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