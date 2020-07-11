سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس «دولي الإلكترونية»

المصدر: سيئول - البيان الرياضي

في إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، انتخب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وذلك بعد استقالة الرئيس السابق الجنوب أفريقي كولين وبستر وانتخاب الأمريكي فلاد مارينسكو رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية التي عقدت في كوريا الجنوبية، ليصبح أول إماراتي يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحادين دوليين في رياضتين مختلفتين، وهما الرياضات الإلكترونية والشطرنج، محققاً إنجازاً غير مسبوق، ومؤكداً تفوق وريادة الكوادر الإماراتية عالمياً.

وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز العالمي إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الفوز هو اعتراف عالمي بمكانة دولة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، مما جعلها تتبوأ مكانة كبيرة بين الدول المهتمة بهذه الرياضات، خاصة أن الإمارات كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تبنت فكرة الرياضات الإلكترونية، والتي أصبحت واسعة الانتشار في السنوات الأخيرة، وبدأت تحظى باعتراف متزايد من أكثر من 80 دولة حول العالم.

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