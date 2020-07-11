حمد كرم: الرياضة الجامعية بحاجة لدعم أكبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية، أنها بحاجة لدعم أكبر من أجل المزيد من التطوير على المستويين المحلي والعربي باعتبارها رافداً أساسياً في تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام.

مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي الحالي والذي اقتربت دورته على الانتهاء وضع خطة وآلية عمل لأربع سنوات مقبلة سواء استمر مجلس الإدارة الحالي بالتعيين أو بالانتخاب بحسب ما تقرره الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

موضحاً أن الرياضة الجامعية في الإمارات حققت مكتسبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة ولكنها بحاجة لمزيد من الدعم، ومشاركة أكثر فاعلية من الجامعات لتطوير المنظومة بما يعود بالفائدة على الرياضة الإماراتية في مختلف الألعاب، مشيداً بالدعم والدور الكبير للرئيس الفخري للاتحاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال السنوات الماضية.

تعاون

وأضاف: الجامعات مطالبة بمزيد من التعاون في الجوانب الفنية والمادية وخاصة في ما يتعلق بالمرافق في الفترة المقبلة ودعم أكبر للكوادر الرياضية، وخصوصاً بعد الظروف الصعبة التي مر بها النشاط الرياضي بصفة عامة في العالم أجمع وتأثر بها جميع الاتحادات الرياضية، إلا أن هناك حالة من التفاؤل بعودة الأمور لطبيعتها في الفترة المقبلة.

كما كشف الكعبي أن الاتحاد الإماراتي على استعداد لتنظيم البطولة العربية لكرة قدم الصالات التي تقام بصفة سنوية بمشاركة العديد من الدول العربية وآخرها النسخة الناجحة من البطولة التي أقيمت في آخر نسختين عامي 2018 و2019 تحت شعار بطولة زايد وبطولة التسامح العربية الجامعية وحققتا نجاحات كبيرة على المستوى العربي.

مؤكداً أن البطولة لم يتم إلغاؤها ونأمل إقامتها في الربع الأخير من العام الحالي وخاصة أنها موضوعة ضمن الرزنامة، وتعد تجمعاً عربياً متميزاً، ولا يزال هناك وقت كافٍ لاتخاذ القرار بعد الظروف الأخيرة التي أدت إلى إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

مشاركة

كما كشف الكعبي، عن السعي لإقامة النسخة الثالثة من دورة الألعاب العربية الجامعية الشاطئية التي تتضمن ألعاب كرة القدم والطائرة وألعاب القوى في المغرب، وكذلك دورة الألعاب العربية الجامعية في مصر، والتنسيق مع الاتحادات الرياضية الجامعية المحلية في مختلف البلدان العربية.

موضحاً أن مشاركة الإمارات في بطولة العالم الجامعية للرياضة الإلكترونية مؤشر جيد، وتعد أحد الحلول للتغلب على التوقف بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الاتحاد الإماراتي يسعى لمواصلة المشاركة في مثل هذه البطولات على المستويين الإقليمي والعالمي، وبحث إمكان تنظيم بطولات جامعية إلكترونية على المستوى العربي في الفترة المقبلة.

تشكيل

وأشار إلى أن اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم العالي ينتظر تحديد الموقف النهائي من الهيئة العامة للرياضة بخصوص تشكيل المجلس القادم سواء بنظام التعيين كما هو الوضع الحالي أو بالانتخاب في الدورات القادمة. مشدداً أن احتفاظ الإمارات برئاسة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يؤكد مكانة الإمارات والثقة التي حظيت بها على صعيد الرياضة الجامعية وخاصة أنها دولة المقر للاتحاد العربي.

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